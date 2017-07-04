ThermoReal, Sanal Gerçekliğe Yeni Hisler Getirecek

ThermoReal, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine getireceği yeni özellikler ile adından söz ettireceğe benziyor.

ThermoReal oyunlara gerçekçilik hissi getirecek. Bir çok şirket sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kontrolcülerine getirdiği haptic feedback özelliği ile gerçekçilik hissi yaratmaya çalışırken yakında bu durum başka bir seviyeye gelecek.

Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen ince, bükülebilir termo elektrik cihaz anında 4 dereceye kadar soğuyabiliyor ya da 40 dereceye kadar ısınabiliyor. Daha iyisi ise cihaz aynı yüzeyde fakat farklı alanlarda hem sıcaklık hem de soğukluk hissi üretebiliyor.

Kısacak TED olarak bilinen bu cihaz ThermoReal adıyla çıkacak ve şirket donanım üreticilerinin bu teknolojileri kendi kontrolcülerine, eldivenlerine ya da kontrol sağlayan diğer cihazlarına getirmesini biliyor.