Xiaomi’nin Benzersiz Tasarımını Diğer Firmalar Alenen Çalıyor

Xiaomi’nin kendisi batılı rakiplerinin tasarımlarını kopyalamak ile suçlanırken şimdi şirketin kendi tasarımları başkaları tarafından kopyalanıyor.

Şimdi Çin’in tanınmamış markaları da Xiaomi’nin Mi Mix modelindeki çerçevesiz tasarımı çalmaya başladı. Çin merkezli üretici Doogee’nin yeni telefonu Doogee Mix modeli bu tasarıma sahip telefonlar arasındaki yerini aldı. Telefon geçen sene duyurulan Mi Mix’in birebir aynısı.

Mi Mix’te olduğu gibi Doogee’nin çerçevesiz tasarımı da dikkat çekici. Telefonun üç kenarı tamamen ekrandan oluşuyor. Doogee, Mi Mix’in ardından bu tasarıma sahip telefon çıkaran ilk Çin merkezli üretici değil. Daha bir çok model piyasada bulunuyor.

Doogee Mix ile Mi Mix arasındaki en büyük fark boyut olarak görülse de donanım olarak da farklılıklar mevcut. Doogee Mix 5.5 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED ekrana sahip. Mi Mix’in ekranı ise 6.4 inç. Doogee Mix’in MediaTek Helio P25 işlemcisi, 4 GB RAM’i ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun daha yüksek özelliklere sahip modelinde ise Helio X30 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

İki telefonun da arka tarafında çift kamera yer alıyor. Bunlardan bir tanesi 16 diğeri ise 8 megapiksel büyüklüğünde. Telefonun ön tarafında 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.