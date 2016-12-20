Yalnız Yaşayanlara Hologram Sevgili

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Gatebox’dan hologram sevgili

Gatebox, Japonya’da ve Amerika’da tek başına yaşayan ve evde başka sesler olmadığı için kötü hissedenlere hologram sevgili tasarımı ile çare olma hedefinde.

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gatebox hologram

Gatebox bu ilginç tasarımıyla şimdilik sadece Japonya ve Amerika’daki tek yaşayan erkekleri hedeflemiş. Anime karakterini seven erkekleri cezbeden bu hologram özellikle de utangaç, nazlı ve çocuksu bir karakter tadında davranışlar sergiliyor. 2700 dolarlık fiyat etiketine sahip bu anime hologram cihazı, A4 boyutuna sahip. Azuma Hikari adına sahip sanal Anime karakteri sahibiyle cilveleşerek haberleşiyor ve ev içinde sahibine olabildikçe yardımcı olmaya çalışıyor. Firma daha sonra farklı anime karakterlerinin de geleceğini müjdeledi. Eminim yeni anime karakterleriyle Gatebox daha geniş bir müşteri portföyü hedefleyecektir.

@HandeArpaligil

 

  • Fadıl Doğrul

    Allah akıl fikir versin.İnsanlığı gittikçe ve hızla yanlızlaştırmak için herşeyi yapıp bunun adınıda TEKNOLOJİK GELİŞİM KOYUYORLAR,AMBALAJ JANJANLI,SONU HÜSRAN.