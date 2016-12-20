Yalnız Yaşayanlara Hologram Sevgili

Gatebox’dan hologram sevgili

Gatebox, Japonya’da ve Amerika’da tek başına yaşayan ve evde başka sesler olmadığı için kötü hissedenlere hologram sevgili tasarımı ile çare olma hedefinde.

Gatebox bu ilginç tasarımıyla şimdilik sadece Japonya ve Amerika’daki tek yaşayan erkekleri hedeflemiş. Anime karakterini seven erkekleri cezbeden bu hologram özellikle de utangaç, nazlı ve çocuksu bir karakter tadında davranışlar sergiliyor. 2700 dolarlık fiyat etiketine sahip bu anime hologram cihazı, A4 boyutuna sahip. Azuma Hikari adına sahip sanal Anime karakteri sahibiyle cilveleşerek haberleşiyor ve ev içinde sahibine olabildikçe yardımcı olmaya çalışıyor. Firma daha sonra farklı anime karakterlerinin de geleceğini müjdeledi. Eminim yeni anime karakterleriyle Gatebox daha geniş bir müşteri portföyü hedefleyecektir.

@HandeArpaligil