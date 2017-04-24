Apple’ın Yeni iPhone Modelinin Tasarımı Sızmış Olabilir

Bu sene iPhone’un piyasaya çıkışının 10. yılı ve tartışmasız her kesimden bir çok kişi Apple’dan büyük bir yenilik bekliyor.

Apple’ın ürünleri bugüne kadar büyük bir gizlilik ile korunuyordu ve telefonların daha önce fotoğraflarının internete sızdığını görmemiştik ya da çok nadir görmüştük. Üstelik bu sadece telefon için değil şirketin neredeyse tüm ürünleri için geçerli.

Yayınlanan iPhone prototipi fotoğrafları daha önce internette paylaşılan görsellere benziyor. Bu görsellerde iPhone’un ön tarafında ana ekran tuşu yer almıyor. Şirketin bu tuşu ekranın altına yerleştirdiği söylentiler arasında. Ayrıca bu modelle beraber iPhone’da daha güvenli kabul edilen iris tarayıcısı yer alacağı belirtiliyor.

Telefonun arka tarafında ise iki kamera yan yana değil alt alta olacak gibi gözüküyor. Ayrıca telefon bu sene çok popüler olan çerçevesiz bir tasarıma sahip. Arka tarafı ise ilk iPhone modeli gibi gri renkte. Bir diğer fotoğrafta ise siyah cam. Bu fotoğraflarla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak şu bir gerçek ki herhangi bir telefon modeli çıkmadan önce onlarca farklı prototip deneniyor. Bu fotoğraflarda iPhone 8’e ait prototiplerden birisi olabilir. Bu görseller iPhone’u üreten Foxconn şirketinin CNC tezgahından çıkan modeller.