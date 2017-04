iPhone 8’e Ait Olduğu İddia Edilen Bir Görsel Sızdırıldı

Son günlerde özellike yeni iPhone modeline dair bir çok görsel paylaşıldı ve bu görsellere bir de şema eklendi. Bugün @OnLeaks tarafından sızdırılan şema görseli telefonun kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağını gösteriyor.

Şemada cihazın arka tarafında bir daire şeklinde bir yüzey ver. Bu yüzey kablosuz şarj için gereken iletken bir yüzey olabilir. Diğer taraftan daha önceki görsellerde olduğu gibi bu şemada arka çift kamera dikey şekilde yerleştirilmiş.

This is a tipped leak what means I can't confirm if legit or not but there you have it… #iPhone8 pic.twitter.com/6OgASNUDNb

— OnLeaks (@OnLeaks) April 26, 2017