iPhone 8’e Ait Olduğu İddia Edilen Bir Görsel Sızdırıldı

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Bu sene iPhone markasının 10. yılı ve doğal olarak herkes teknoloji devi Apple’dan bu yıl için büyük bir yenilik bekliyor.

Son günlerde özellike yeni iPhone modeline dair bir çok görsel paylaşıldı ve bu görsellere bir de şema eklendi. Bugün @OnLeaks tarafından sızdırılan şema görseli telefonun kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağını gösteriyor.

Şemada cihazın arka tarafında bir daire şeklinde bir yüzey ver. Bu yüzey kablosuz şarj için gereken iletken bir yüzey olabilir. Diğer taraftan daha önceki görsellerde olduğu gibi bu şemada arka çift kamera dikey şekilde yerleştirilmiş.

Diğer taraftan bu şemada da TouchID ile ilgili bir şey yok. Büyük bir ihtimalle TouchID ekranın altında yer alacak ve telefonun ön kısmında fiziksel bir tuş yer almayacak.