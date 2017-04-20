Google’ın Android Maskotu Kuzey Kore’de Ne Arıyor?

Kuzey Kore’nin kendi nükleer programı, interneti, akıllı telefonları ve tabletleri bulunuyor ve teknoloji konusunda hafife alınacak bir ülke değil.

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da yer alan Mangyongdae Çocuk Sarayı’nda bir ziyaretçinin uzay temalı salonda Unha 3 Uzay Roketi aracına bakarken görünlen fotoğrafta dikkatleri hiç beklenmedik bir şey çekti.

Fotoğrafta ülkeden daha önce gördüğünüz fotoğraflara benzer muhteşem bir sterillik yer alıyor. Arka taraftaki duvarda ülkeden bir manzara yer alıyor, çöp kutusu pırıl pırıl parlıyor. Ama o da ne fotoğrafta bir de Google’ın Android maskotu olan Bugdroid yer alıyor.

Silicon Valley’nin en güçlü şirketlerinden birisinin maskotunun K. Kore gibi bir ülkenin devlet binasında yer alıyor olması son derece ilginç. Mangyongdare Çocuk Sarayı 1989 yılında kurulan bir sanat ve gösteri merkezi. Neredeyse her gün 12.000 çocuğa ev sahipliği yapan binanın yer aldığı fotoğraf 14 Nisan 2017 tarihinde çekilmiş.

Ülkede daha önce Walt Disney karakterlerinin yer aldığını görmüştük. Ayrıca geçtiğimiz yıl Manbang isimli Netflix benzeri bir hizmette kullanıma açıldı. Ülkede bir de Cocoa adı verilen Coca-Cola benzeri bir içecek yer alıyor. Ülke Android’e de yabancı değil. 2013 yılının Ocak ayında Alphabet Başkanı Eric Schmidt, Pyongyang’a gizli bir seyahat yapmıştı. O yılın sonrasında ise ülkede Android işletim sistemine sahip Arirang akıllı telefon yer alıyor. Ayrıca 2014’ten beridin Ullim markasıyla Android tabletlerde ülkede mevcut.