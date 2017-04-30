Bazı Samsung Galaxy S8 Modelleri Kendiliğinden Yeniden Başlıyor

Samsung yayınladığı bir güncelleme ile beraber Galaxy S8 modellerinde görülen kırmızı ekran problemini giderdi ancak yerine bir yenisi geldi.

Samsung Galaxy S8 modelleri bu seferde kendi kendine yeniden başlıyor. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden bazı kullanıcıların Galaxy S8 modellerinin kendiliğinden telefonu resetlediğini internete yazmaya başladı. Özellikle şirketin ABD forumunda çok şikayet bulunuyor.

Bu sitedeki başlıklara toplamda 100’den fazla cevap geldi. Sorun büyük bir ihtimalle microSD kartlardan kaynaklanıyor. Ancak bir çok kullanıcı kart kullanmadıkları halde telefonlarının yeniden başlamasından şikayetçi.