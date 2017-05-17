Instagram’a Artırılmış Gerçeklik Filtreleri Geldi

Facebook, popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’a Snapchat’te yer alan artırılmış gerçeklik filtrelerine benzer yüz filtrelerini getirdi.

Bugünden itibaren Instagram’da çeşitli filtreler kullanılabilecek. Filtreler telefonun hem ön kamerası hem de arka kamerası ile çalışabiliyor. Uygulama içerisinde kamera açıldığında yeni filtrelerin simgesi sağ alt kısımda yer alıyor.

Filtreler sadece fotoğraflara değil aynı zamanda videoya ve Boomerang çekimlerine uygulanabiliyor. Bu özelliği kullanmak için uygulamanın 10.21 güncellemesini yüklemek gerekiyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisini kameralarda kullanmak Snapchat ile popülerleşti. Facebook ise Belarus merkezli MSQRD şirketini 2016 yılının başında satın alarak benzer bir teknolojiyi getireceğinin sinyallerini vermişti.

Uygulamaya ayrıca bir özellik daha geldi. Artık kullanıcılar Hikayeler özelliğini kullanırken çıkartma şeklinde etiket de ekleyebilecek. Bu gönderiyi görüntüleyenler etikete dokunduğuda bu etikete sahip diğer görselleri de görüntüleyebiliyor.