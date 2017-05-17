LG Bir Sonraki Bayrak Gemisinde OLED Ekran Çıkarabilir

LG büyük bir ihtimalle bir sonraki bayrak gemisi modeli olacak olan V30’da LCD ekranı bırakıp yerine OLED ekran kullanabilir.

LG’nin yapacağı bu değişiklik büyük bir ihtimalle G6’nın yerine gelecek olan G7’de de yaşanacak. Samsung uzun süredir Android akıllı telefonlarında OLED ekran kullanıyor. OLED ekranlar LCD ekranlara göre daha keskin renkler ve daha derin siyah gösteriyor. Piyasada bir tek Apple, HTC ve LG LCD ekran tercih ediyor.

Apple’ın bu sene çıkacak olan iPhone modelinde OLED ekran kullanması bekleniyor. Büyük bir ihtimalle iPhone 7S ya da 7S Plus ya da artık adı ne olacaksa karşımıza LCD ekran ile gelecek. Google’da HTC’nin ürettiği Pixel modellerinde OLED ekran kullanmıştı.

V serisi telefonlar genel olarak profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. Özellikle üzerinde yer alan medya uygulamaları ile kamera ve video ayarları kullanıcılara detaylı bir kontrol sunuyor. OLED ayrıca Google’ın Daydream VR sanal gerçeklik platformu için son derece önemli yani şirketin yeni telefonlarının Daydream VR desteklemesi olası olabilir.