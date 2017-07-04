Moto X4’ün Fotoğrafı İnternete Sızdı

Lenovo’nun yeni Moto cihazı Moto X4’ün bazı görselleri ile beraber çıkış tarihi olabilecek bir tarihin bilgisi internete sızdırıldı.

Cihazın Moto X4 olacağını ve 2017’nin sonuna doğru satışa çıkacağını biliyoruz. Bu model Google’ın Fi MVNO servisini destekleyen ilk Google markası dışındaki telefon olacak.

2015 yılında piyasaya çıkan ilk Moto X modeli gibi X4’te alüminyum çerçeveye sahip olacak ve orta segmente hitap edecek. Qualcomm Snapdragon 630 çip ile gelecek olan telefonda yer alan 8 çekirdek 2.2 Ghz hızında çalışacak. Full HD ekrana sahip olan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak.

Telefonda microSD kart desteği ile beraber 3000 mAh batarya bulunacak. IP68 sertifikası sayesinde telefon 1.5 metreye kadar suda yarım saat herhangi bir problem yaşamadan kalabilecek. Biri 12 megapiksel, diğeri ise 8 megapiksel çift arka kameraya sahip telefonda parmak izi okuyucusu ön tarafta yer alacak ve çeşitli hareketleri algılayabilecek.