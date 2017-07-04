Motorola Yeni Bir Moto Mod Eklentisi Duyurdu

Motorola, kullanıcıların 360 derece video çekmesini sağlayacak olan 360 derecelik kameralı yeni Moto Mod modelini duyurdu.

Motorola’nın duyurduğu yeni Moto Mod eklentisi Moto Z, Moto Z Play ve Moto Z2 Play modelleri ile birlikte çalışabilecek. Yeni eklenti Gana’da düzenlenen bir basın etkinliğinde duyuruldu ancak herhangi bir detay verilmedi.

Kameranın özelliklerini, ne zaman piyasaya çıkacağını ya da ne kadar satılacağını henüz bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey eklenti diğer Moto Mod modelleri gibi telefona arkadan takılıyor ve üstte yer alan kamera 360 derecelik çekim yapıyor.

Yeni Moto Mods, Android’in arkasındaki isim olan Andy Rubin’in bu sene çıkardığı Essential isimli akıllı telefonun 360 derecelik kamera eklentisine benziyor. Essential ile beraber modüler telefon pazarına da bir hareket gelecek gibi duruyor.