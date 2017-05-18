Nokia’nın Fotoğrafçısı Yanlışlıkla Yeni Modeli Sızdırdı

Nokia markasının fotoğrafçılarından birisi dün kendi Vimeo hesabına markanın yeni telefonlarının olduğu bir video yükledi.

Yayınlanan videoda Nokia’nın yeni modeli bütün detayları ile yer aldı. VentureBeat’ten Evan Blass ise 30 saniyelik klibi kaydetti ve kendi Twitter hesabından yayınladı. Bir süre son Vimeo’da yer alan video hesaptan kaldırıldı.

What interests me about this video [https://t.co/eSzd0XHvrt] is that it shows 4 smartphones, but Nokia only sells 3 (none w dual lens). pic.twitter.com/RKStSoSgM5 — Evan Blass (@evleaks) May 16, 2017

Videoda Nokia’nın 3 ve 5 modelinin yanı sıra daha önce görmediğimiz iki modeli daha bulunuyordu. Videoda yer alan telefonlardan bir tanesinde çift lens olduğu görülüyor ancak şirketin satışa olan çift lensli modeli yok. Diğer iki cihazın henüz adı falan yok. Çift kameralı olan 9 adıyla çıkabilir.