OnePlus 5 Modeli Önümüzdeki Yaz Aylarında Satışa Çıkacak

OnePlus bu yıl çıkacak olan bayrak gemisi modeli OnePlus 5’in önümüzdeki yaz aylarında satışa çıkacağını resmen açıkladı.

OnePlus 5 geçen yıl çıkan OnePlus 3 ve 3T’nin yerini alacak. Şimdilik telefon hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz ancak söylentilere göre çift arka kamera ve yüksek donanıma sahip olacak. OnePlus 3’ten sonra 4 yerine 5’in gelmesi biraz garip olabilir. Ancak 4 numarası Çin’de kötü şans olarak kabul ediliyor.

OnePlus adını iyi üretilmiş ve yüksek performanslı akıllı telefonları Google, Samsung ve Apple’a göre çok daha uygun fiyata satmasıyla duyurdu. OnePlus 3 ve OnePlus 3T geçen yılın en iyi telefonlarından birisiydi. Büyük bir ihtimalle yeni telefonda böyle olacak.