Samsung Galaxy Note 8’in Kamerası iPhone’dan İyi Olabilir

KGI Securities’den Ming-Chi Kuo’nun bir yatırımcıdan aldığı nota göre Samsung Galaxy Note 8’in kamerası, iPhone kamerasından iyi olacak.

Kuo’nun açıklamasına göre Samsung Galaxy Note 8’in en öne çıkan özelliği kamerası olacak. Telefonda 3X optik zoom yapabilen, optik görüntü sabitleyiciye sahip çift kamera yer alacak. Kameralardan ikiside 12 MP büyüklüğünde olacak. Birisi telefoto mercek diğer ise geniş açı mercek içerecek.

Note 8’in çift kamerası iPhone 7’nin kamerasında daha iyi olacak söylentileri dolanıyor. Kuo konu Apple olduğunda gayet güvenilir bir kaynak ancak kendisinin Samsung ile ilgili daha önce bir bilgi vermişliği olmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde şirketin Galaxy S8 için çift kameralı bir prototip ürettiği ancak bunu kullanmaktan vazgeçtiği ortaya çıkmıştı ve çift lensli Galaxy S8 prototipinin görseli internette yayınlanmıştı. Çift kamera kurulumu daha pahalı bir telefon ve daha fazla donanım ihtiyacı demek anlamına geliyor. Bu terimlerde Galaxy Note serisi ile daha uygun.