Samsung Galaxy S8’deki Köpek Simgesi Ne Anlama Geliyor?

Samsung Galaxy S8 ve S8+ yavaş yavaş kullanıcılara gönderiliyor ve bununla beraber YouTube’da işkence testleri yayınlanmaya başlıyor.

Samsung Galaxy S8’in arka tarafında garip bir simge yer alıyor. Bu simgede bir köpek ve üzerinde bir bant yer alıyor. Peki bu köpek karşıtı simge ne anlama geliyor?

S8’in bataryası kullanıcıların çıkarabileceği bir şekilde değil. Ancak telefonu açarsanız bataryasına erişebiliyorsunuz. Şirketin yapmak istediği şey ise bataryanın açık bir şekilde etrafta bırakılmaması çünkü evcil hayvanlar bataryayı çiğneyip zehirleyebilir. Bataryanın çiğnenmesi yanığa, iritasyona, iştahsızlığa, ishale ve kas ağrısına sebebiyet verebiliyor.

Batarya her ne kadar işkence görse de görünen o ki batarya kendisini patlamaktan koruyor. Diğer taraftan Galaxy S8 köpek uyarısına sahip ilk Samsung değil. Galaxy serisinde daha uyarı amblemleri S5 ile değişti.

Bu uyarılar konmak zorunda ancak sektör standartı yok. Örneğin Apple, Motorola/Lenovo, Sony, Huawei, Oppo, Xiaomi, HTC ve OnePlus’ta yer almıyor LG ise benzer bir simgeyi 2013’te LG G2 ve Nexus bataryalarında kullanmaya başlamış.