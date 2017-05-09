Snapdragon 660 ve 630’un Detayları Belli Oldu

Qualcomm’un yeni Snapdragon 660 ve 630 işlemcileri geçtiğimiz yılın orta segmenti olan 652 ve 625’in yerine gelmeye hazırlanıyor.

Yeni Snapdragon işlemcileri daha fazla güç ve özellikle beraber daha hızlı bağlantı getiriyor. Bunun yanında en önemlisi ile daha batarya dostu. Galaxy S8 gibi telefonlar mükemmel bayrak gemileri ancak Android ekosisteminde orta segment telefonların önemi çok büyük.

Yeni çipsetlerde X12 LTE modem yer alıyor. Bu iPhonelarda ve 820’li işlemcilerde yer alan aynı 600 Mbps modem. Yeni işlemcilerde Bluetooth 5.0 bulunuyor ve 660 2 x 2 MIMO Wi-Fi destekliyor. İki platformda da Qualcomm Quick Charge 4 desteği var. Ayrıca çipsetler makine öğrenimi ve görüntü işleme konusunda oldukça yetenekli. 660’ın GPU’su bir önceki 652’ye göre %20, 630’un GPU’su bir önceki 625’e göre %10 daha hızlı.

Qualcomm’un açıklamasına yeni platformlar enerji tüketimi konusunda çok iyi. Bazı lokasyon servislerinde yeni çipsetler %50 ile %70 arasında daha az enerji tüketiyor. 660 bir önceki nesle göre Wi-Fi bağlantılarda %60’a kadar enerji tasarrufu sağlıyor.

İki platformda 8 GB RAM destekliyor ve 14 nanometre üretim teknolojisine sahip. 660’ın içinde 8 çekirdekli Kryo 260 işlemci ve Adreno 512 grafik işlemcisi bulunuyor. 630’da ise 8 çekirdekli Cortex A53 ve Adreno 508 GPU bulunuyor.