Sony’nin Xperia XA1 Modelinin Ön Sipariş Fiyatı Belli Oldu

Sony’nin süper orta segment olarak değerlendirilebilecek modeli Xperia XA1 ön satışa çıkıyor ve telefonun fiyatı da belli oldu.

Sony Xperia XA 1 299.99$’dan ön siparişe açıldı. Şirket telefonu bu sene başında düzenlenen Mobile World Congress’te tanıtmıştı.

İşte Xperia XA 1’in özellikleri;

5 inç büyüklüğünde 720p HD Ekran

MediaTek Helio P20 işlemci

3GB RAM

32GB depolama alanı

23 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera

2300 mAh batarya

USB-C

XA1 ve XA1 Ultra şirketin bu sene duyurduğu Xperia Actions özelliğini barındırıyor. Bu özellik kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını belirleyerek ayarları ve uygulamaların kullanımını optimize ediyor. Telefon kullanıcıların yatma saatini öğrenerek o saatte telefonu sessize alıyor ve ekran parlaklığını düşürüyor.