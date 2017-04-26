Sony’nin Xperia XA1 Modelinin Ön Sipariş Fiyatı Belli Oldu

Sony’nin süper orta segment olarak değerlendirilebilecek modeli Xperia XA1 ön satışa çıkıyor ve telefonun fiyatı da belli oldu.
Sony Xperia XA 1 299.99$’dan ön siparişe açıldı. Şirket telefonu bu sene başında düzenlenen Mobile World Congress’te tanıtmıştı.
İşte Xperia XA 1’in özellikleri;
- 5 inç büyüklüğünde 720p HD Ekran
- MediaTek Helio P20 işlemci
- 3GB RAM
- 32GB depolama alanı
- 23 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera
- 2300 mAh batarya
- USB-C
XA1 ve XA1 Ultra şirketin bu sene duyurduğu Xperia Actions özelliğini barındırıyor. Bu özellik kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını belirleyerek ayarları ve uygulamaların kullanımını optimize ediyor. Telefon kullanıcıların yatma saatini öğrenerek o saatte telefonu sessize alıyor ve ekran parlaklığını düşürüyor.
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