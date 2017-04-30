Xiaomi Mi 6 Ön Siparişleri Mükemmel Gidiyor

Xiaomi Mi 6 tanıtıldığından beri büyük merakla bekleniyordu ve telefonun ön siparişleri şimdiden 1 milyon geçmiş durumda.

Xiaomi Mi 6 uygun fiyatıyla beraber kullanıcıları oldukça iyi bir donanım sunuyor. Donanım olarak Samsung Galaxy S8 , LG G6, Huawei P10 gibi bu sene çıkan amiral gemileri ile baş edebilecek olan telefon neredeyse yarı fiyatına satılacak.

Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemci bulunuyor. Ayrıca 6 GB LPDDR4 RAM’a sahip olan telefonda 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5.15 inç büyüklüğünde Full HD OLED ekrana sahip telefonun ön tarafında 13, arka tarafında ise 19 megapiksel büyüklüğünde kamera yer alıyor.