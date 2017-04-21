Xiaomi yeni bayrak gemisi modeli Mi 6’yı Beijing’de düzenlediği bir etkinlikte tanıttı ve telefon büyük ilgi toplamayı başardı.

Xiaomi Mi 6 oldukça şık bir görünüme sahip ve donanım olarak oldukça tatmin edici bir seviyede. Tüm bu özelliklere rağmen fiyat olarak da oldukça uygun. İnce ve zarif bir kameraya sahip telefonun arka kısmında çift kamera yer alıyor.

Telefonun kenarlarında çok hafif bir kavis yer alıyor. Çıkıntısız kameraların ikisi de 12 MP büyüklüğünde. Geniş açılı kameranın üzerinde 4 eksenli optik sabitleme yer alıyor. Telefon ile 2K büyüklüğünde saniyede 30 kare hızında video kaydı yapabiliyor.

Telefonun içerisinde Snapdragon 835 çipset yer alıyor. 8 çekirdekli işlemcide 4 adet 2.45 GHz, 4 adet 1.9 GHz çekirdek yer alıyor. Telefonda ayrıca Adreno 540 grafik işlemcisi bulunuyor. 6 GB RAM’e sahip olan telefonda 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. 5.15 inç büyüklüğünde 1080p Full HD ekrana sahip telefonda 3.350 mAh batarya bulunuyor.

28 Nisanda satışa çıkacak olan telefonun 64 GB’lık modeli 360$, 128 GB’lık modeli 420$’dan satılacak. Telefonun bir de seramik kaplı versiyonu bulunuyor. Bu versiyonu da 435$ fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun ülkemizde 2000₺ civarında olması bekleniyor.