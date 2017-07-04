Xiaomi’nin en çok satan modelleri arasında yer alan Redmi Note serisi her zaman merakla beklenen modeller oldu ve gelenek değişmiyor.

Xiaomi’nin Redmi Note 5 modeli de diğer modeller gibi yüksek kaliteli, güçlü donanımlı ve uygun fiyatlı olacak gibi gözüküyor. Kendinden bir önceki modelde yer alan 5.5 inçlik Full HD IPS ekran ile gelmesi beklenen telefonun Qualcomm’un Snapdragon 660 çipsetini taşıması bekleniyor.

3790 mAh bataryaya sahip olacak olan telefonda USB-C ve Quick Charge 3.0 gibi teknolojiler olacak. Telefonun arka kamerasında Sony IMX 234 sensörü bulunacak. Çeşitli RAM ve depolama alanı ile gelecek olan telefonun 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan en üst modelinin 220$ olması bekleniyor.