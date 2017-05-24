Nokia bir döneme damgasını vuran modeli 3310 yenilenen yüzü ile bu yıl düzenlenen World Mobile Congress etkinliğine damgasını vurmuştu. Etkinliğin yıldızı olan telefon yenilenen yüzü ile satışa çıktı.

Nokia Eylül 2000’de satışa çıkardığı 3310 modeli tüm dünya genelinde 126 milyon satış rakamına ulaşmıştı. O dönemlerde aynı fiyat bandında satışa çıkan modellerin sayısı ve cep telefonu kullanımının yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda 3310’un başarısı ise hala konuşuluyor. Bir döneme damgasını vuran ikonik model bugün İngiltere’de yeniden satışa sunuldur. Yenilenen 3310’un satış fiyatı 49,99£ ya da 65$ olatak belirlendi.

3310’un ikonik uygulamalarına erişmek mümkün olmasa da efsaneleşen Snake oyununu yeniden oynama şansı yeni modelde de devam ediyor. 2,4 inch QVGA ekran, 2 MP kamera ve microSD yuvaya sahip olan cihazda şirketin Series 30+ yazılımı yer alıyor. Şirketin ikonik modelinin üreticisi olan HMD cihazın 22 saatlik konuşma ve 31 günlük bekleme süresi olduğunu ifade ediyor.