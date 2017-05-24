Apple 5G Teknolojisini Test Etmeye Başladı

Bayrak gemisi iPhone ile sürekli yeni teknolojiler sunması beklenen Apple, Cupertino’da 5G bağlantı testleri yapmaya hazırlanıyor.

Kaliforniya merkezli şirketin FCC yani Amerika Federal İletişim Kurulu tarafından açıklanan ve deneysel uygulama için imzaladığı belgeye göre yeni bir kablosuz bağlantı teknolojisi test etmeyi planladığı ortaya çıktı. Şirketin 5G dalga hızlarını milimetre dalga teknolojisi veya mmWave olarak da bilinen yöntemlerle test etmeyi planladığının ayrıntıları duyuldu. Apple’ın test amacıyla kullandığı teknolojinin gigabit WI-FI bağlantısının evlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla kullanılan teknoloji olduğu biliniyor.

Yeni Teknoloji İçin Mühendislik Verileri

Milimetre dalga teknolojisi olarak adlandırılan teknoloji ile yapılan deneylerden gelen raporlarda ise şirketin bu spektrumu kullanarak baz istasyonu verileri ve alıcıları arasında doğrudan tek yollu ya da çok yollu ortamlarda hücresel bağlantı performansını gözlemlemeyi amaçladığı belirtiliyor. Kaynaktan gelen değerlendirme ise bu deneylerin kablosuz bağlantı aktarıcılarının yeni nesil 5G şebekelerin yer aldığı cihazlarda çalışması ile ilgili mühendislik verileri sağlayacağı yönünde.

5G bağlantı ile ilgili standardizasyonlar henüz resmen sınıflandırılmadığından dolayı bu bağlantı ile ilgili bilgiler ve veriler hala konsept aşamasında kalmaya devam edecek. LTE teknolojisinin halefi olacak teknolojisinin mmWave yani milimetre dalga teknolojisi üzerinden geliştirilen gigabit hızlar olacağı ön görülüyor. MmWave teknolojisi daha yüksek frekansa sahip olduğundan ve 30 GHz ve 300 GHz arasında daha küçük dalga boylarında veri ilettiği için bu teknoloji gecikmeleri azaltabilir. Bu teknoloji sayesinde anten boyutlarının küçülmesi, daha güçlü bant antenlerin bir cihazda kullanılabilmesi olanağı da sağlanacak.