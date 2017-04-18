Fotoğraflarınızı Buluta Depolamanın En İyi Yolları

Bulut depolama son yıllarda gerek akıllı telefonlarda gerekse bilgisayarlarda vazgeçilmez bir şey halini aldı diyebiliriz.

Artık bir çok firmanın ücretsiz bulut servisi bulunuyor ve bu servisler hiç de yadsınamayacak büyüklükte depolama alanları sunuyor. Telefonunuzun ya da bilgisiyarınızın bir göle düştüğünü düşünün. Yıllarca biriktirdiğiniz o fotoğraflar sonsuza kadar gitti. Tabii eğer yedeklemediyseniz. İşte en iyi depolama seçenekleri;

Microsoft OneDrive

One Drive size 5 GB ücretsiz depolama alanı veriyor. Eğer bu yetmezse aylık 4.30₺ ödeyerek 50 GB’lık depolama alanına sahip olabilirsiniz.

Apple iCloud

Microsoft için OneDrive ne ise Apple için iCloud bu anlama geliyor. Son iOS versiyonu ile beraber artık iCloud’da dosyaları yönetmek daha kolay. iCloud’da size 5 GB ücretsiz alan sunuyor. Bunu aylık 2.99₺ gibi bir ücretle 50 GB’a çıkarabiliyorsunuz.

Google Fotoğraflar

Google’ın Fotoğraflar uygulaması şu an için fotoğraflarınızı saklayabileceğiniz en iyi depolama sistemi diyebiliriz. Hem her türlü cihazda ve işletim sisteminde kolay erişilebilir bir platform hem de fotoğraf ve video için sınırsız depolama alanı veriyor. Ancak bunun için fotoğraflarınız 16 MP büyüklüğünde ve videolarınız 1080p çözünürlükte olmalı. Eğer orijinal büyüklüklerinde saklamak istiyorsanız 15 GB ile sınırlı bir alana sahipsiniz ancak aylık 5.79₺ ücret ödeyerek 100 GB depolama alanı satın alabilirsiniz.

Dropbox

Yukardaki üç büyüğün ardından en iyi üçüncü parti alternatifi muhtemelen Dropbox. Ancak kötü olan tarafı sadece 2 GB boş alanı ücretsiz olarak veriyor. Platform bütün işletim sistemlerinde başarılı bir şekilde çalışıyor.