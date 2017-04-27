Instagram Her Zaman Olduğundan Çok Daha Hızlı Büyüyor

Instagram her zamankinden çok daha hızlı bir şekilde kullanıcı kazanarak popüler bir sosyal medya platformu olma yolunda ilerliyor.

Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı 700 milyonu geçti. Bu platform en kısa sürede 100 milyon takipçi kazanma süresini biraz daha geriye çekti.

Platform 2010 yılının Ekim ayında kullanıma açıldığında 2013 yılının Şubat ayında kadar 100 milyon kişiye erişemedi ancak o dönemden bu yana hızla kullanıcı kazanmaya devam ediyor. 2014 yılının Mart ayında platformun kullanıcı sayısı 200 milyonu geçti. Facebook’un satın aldığı platform satın alım gerçekleştiğinden bu yana her 9 ayda 100 milyon kullanıcı kazanıyordu.

Aralık ayında 600 milyon aktif kullanıcı barajı geçildiği açıklanmıştı bu demek oluyor ki platforma son 6 aydı 100 milyon yeni kullanıcı üye olmuştu. Ancak bu sefer bu süre 4 aya düştü.