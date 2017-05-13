Microsoft bu sene düzenlediği geliştirici konferansı Build 2017’de çapraz platformun gücünü son derece öne çıkaracak yenilikler duyurdu.

Microsoft bu etinlikte .NET framework üzerinden Windows bilgisayarda iOS, Android ve Windows uygulamalarının aynı kod tabanı ile geliştirilebilmesinin önünü açtı. Şirket burada da durmadı. .Net Standart 2.0 kod tabanı aynı zamanda uygulamaların kodu paylaşmasının önünü açıyor. Orijinal XAML ile çapraz platform kullanıcı arayüzü oluşturulamıyordu. Şirketin etkinlikte duyurduğu XAML Standart 1.0 ile artık tasarım dili ve kullanıcı arayüzü Windows, iOS ve Android arasında paylaşılabiliyor.

Basit bir şekilde anlatmak gerekirse artık paylaşılan kod kütüphanesi ile geliştiriciler üç işletim sisteminde de aynı kullanıcı arayüzünü çok kolay bir şekilde oluşturabilecek. Bu sayede işletim sistemi ayırt etmeksizin uygulama geliştirmek daha kolay olacak.

Ek olarak şirket Xamarin Live Player ile beraber direkt olarak Windows bilgisayardan iOS işletim sistemine uygulama geliştirmenin de önünü açıyor. Bu yazılım bir iOS uygulaması. Geliştiriciler bu uygulamayı Visual Studio ile eşliyor ve kodu iOS cihazda çalıştırıyor diğer taraftan Visual Studio’nun debug özelliklerini kullanmaya devam ediyor.