Pandora’nın Ücretli Müzik Servisi Kullanıma Açıldı

Pandora yeni çıkardığı ücretli müzik servisi ile beraber Spotify, Apple Music ve Tidal gibi servislerin arasındaki yerini aldı.

Pandora bir süre önce bu servisi kullanıma açmıştı ancak sadece davetiye ile üye olunabiliyordu. Artık bütün kullanıcılar ücretli servise erişim sağlayabiliyor. Bugün yaşanan gelişme ile beraber artık bütün kullanıcılar uygulama içerisinden ücretli servise geçiş yapabiliyor. Servisin aylık ücreti ise 9.99 dolar. Hizmet hem Android hem de iOS uygulamasında mevcut. Ancak henüz internet versiyonuna sahip değil fakat o da yakında gelecek.

Eğer Mart ayındaki haberleri görmediyseniz servisin diğer müzik servislerinden farklı bir özelliği olduğunu kaçırmış olabilirsiniz. Pandora Premium’da bir kaç şarkıyı çalma listesine eklediğiniz uygulama Music Genome Project isimli teknolojiyi kullanarak benzer ses dalgalarına sahip şarkılar önermeye başlıyor.

Servis ayrıca Spotify ve Apple Music gibi dev isimlerin arasında kaybolmamak için baya para harcadı. Serviste aralarında Big Sean, Gorillaz, Questlove, 2 Chainz, Halsey, Keith Urban, Maggie Rogers, Pitbull ve Ziggy Marley gibi isimlerinde bulunduğu 18 farklı sanatçını albümleri Sounds Like You kısmında yer alacak. Servisin bazı ülkelerde 30 bazı ülkelerde ise 60 günlük deneme sürümü mevcut. Bir süre önce Türkiye’de müzik radyosunun yer aldığı ülkelerden birisiydi ancak bir süre sonra ülkeden ayrıldı bu yüzden ücretli serviste yer almıyor. Gelip gelmeyeceği ise kesin değil.