WhatsApp’a Karanlık Mod Desteği Geliyor

WhatsApp’ın iOS versiyonunda bazı kullanıcılar karanlık modu kullanmaya başladı ve yakında bu özellik bütün kullanıcılara gelecek.

WhatsApp’ın bu özelliği şimdilik iOS’ta az sayıda kullanıcıya açıldı. Özellik tamamen geldiğinde hem Android’e hem de iOS’a gelecek. Bir süredir Instagram’da da kullanılmakta olan karanlık mod aslında Twitter ya da YouTube’un karanlık modu gibi değil.

Karanlık mod ile beraber kullanıcılar uygulama üzerinden gece ya da düşük ışıklı ortamda flaş kullanmadan daha detaylı fotoğraflar çekebilecek. Özellik sadece fotoğraf değil görüntülü arama özelliğinde de kullanılacak.

Uygulamanın iOS versiyonuna geçtiğimiz günlerde filtre özelliği de gelmişti. Kullanıcılar bu sayede çektikleri fotoğraflara çeşitli efektler koyabiliyordu. Bu özelliğin ne zaman tam sürüme geçeceği ya da ne zaman Android’e geleceği tam olarak açıklanmadı.