Snapchat’te Ellerinizi Kullanmadan Video Çekin

Snapchat’in en simgesel kısıtlamalarından bir tanesi de uygulamada video çekebilmek için parmağınızı ekranda tutmanız. Ama pek bilinmeyen bir kısayol var.

Snapchat’te parmağınızı ekranda tutmadan video çekmenin maalesef imkanı yok. Ancak iPhone’da sürpriz bir çözüm var. Bu çözüm neden ile Andorid kullanıcıları biraz üzülebilir.

Öncelikle iPhone’dan Ayarlar uygulamasına girin ve Genel’i seçin.

Erişilebilirik menüsünden Assistive Touch’a dokunun.

Assistive Touch’ı aktif hale getirin ve Yeni Hareket Yarat kısmına girin.

Parmağınızı ekranın ortasına basın ve bir süre orada tutarak hareketi kaydedin. Altta bulunan mavi çubuk dolduğunda hareketiniz olacaktır.

Hareketiniz istediğiniz bir ismi vererek kaydedin.

Şimdi Snapchat’i açın ve ekranda yer alan gri noktaya dokunun.

Ekranınıza gelen Assistive Touch menüsünden kaydetmiş olduğunuz hareketi seçmek için Özel menüsüne girin.

Burada karşımıza bir takım dokunuş hareketleri çıkacak. Daha önce kaydetmiş olduğunuz hareketi buradan seçebilirsiniz.

Şimdi ekrana yeni bir gri nokta gelecek. Bundan sonrası ise oldukça basit. Yapmanız gereken sadece o gri noktayı Snapchat’i kayıt butonunun üzerine getirmek.

Kaydınızı başlattıktan sonra ellerinizi bırakıp istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Gerisi size kalmış.

Daha sonra gri noktayı kapatmak isterseniz Ayarlar menüsünden yani gri noktayı aktif ettiğiniz ekrandan tekrar kapatabilirsiniz.

Not: iPhone’da sadece 8 saniye uzunluğunda hareket kaydedebiliyorsunuz. Ancak Snapchat’in video kayıtları 10 saniye civarında sürüyor. Bu yüzden bu şekilde kaydedeceğiniz videolar normalden daha kısa olacaktır.