Microsoft’un İptal Edilen Tableti Ortaya Çıktı

3 yıl önce Microsoft CEO’su Satya Nadella ve o zamanki Nokia CEO’su Stephen Elop, Surface Mini modelini rafa kaldırmıştı.

Bu olay Microsoft’un 2014 Mayıs’ında düzenlediği Surface Pro 3 etkinliğinden haftalar önce gerçekleşmişti. Bugün ise Windows Central isimli internet sitesinde Surface Mini’a ait bazı görseller paylaşıldı.

ARM mimarili işlemciye sahip olan Surface Mini tablette Windows RT işletim sistemi yer alacaktı. Lastik benzeri bir dış yapıya sahip cihazda 1440 x 1080 çözünürlükte ve 8 inç büyüklüğünde ekran yer alıyordu. Qualcomm Snapdragon 800 işlemciye sahip cihazda 1 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyordu.

Aslında şirketin bu tableti neden iptal ettiği mantıklı. Çünkü büyük boyutlu telefonlar yüzünden insanlar artık 7 ya da 8 inç büyüklüğündeki tabletleri pek tercih etmiyor. Diğer taraftan Windows işletim sistemli tabletler de pazar da pek başarılı olamamıştı.