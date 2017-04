Tomb Raider’ın İlk Oyununu Tarayıcı Üzerinden Oynamak Mümkün

Şu anda devam etmekte olan OpenTomb projesinden ilham alan Tomb Raider hayranı XProger, orijinal oyunu OpenLara adıyla tarayıcıdan oynanabilir hale getirdi.

96 yılında piyasaya çıkan Tomb Raider oyunu artık hem third person hem de first person olarak oynanabiliyor. OpenLara oyunu tamamen oyunun kendisini içermiyor şu anda sadece oynanabilir olan bölüm oyunun ikinci seviyesi olan City of Vilcabamba.

Bölüm oldukça eğlenceli ve sualtı tünellerinde bir dolu macera yer alıyor. Bölüm seçme kısmından oyunun diğer seviyelerini oynamak mümkün ancak hepsi bulunmuyor. OpenLara’da oyunun bütün mekanikleri yer alıyor. Ancak biraz eski gözüküyor.

Oyunu daha önce hiç olmayan yüksek kare hızlarında oynamak oldukça eğlenceli. Orijinal olanı 30 fps’ye kilitlenmiş olarak piyasaya çıkmıştı. Oyunu first person oynamak oldukça eğlenceli. Akrobatik hareketler her ne kadar üzerinden çok geçmiş olsa da heyecan veriyor. Oyunu buradan oynayabilirsiniz.