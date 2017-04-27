Call of Duty: WWII’ndan Merakla Beklenen İlk Video Yayınlandı

Call of Duty: WWII’dan merakla beklenen ilk video yayınlandı ve bu oyunla beraber CoD serisi bir kez daha doğduğu döneme geri dönüyor.

Call of Duty: WWII ile beraber oyuncular bir kez daha İkinci Dünya savaşı dönemine geri gidecek. Yayınlanan videoda oyunun oynanışına dair pek bir örnek yer almıyor ancak açıklamada 1st Infarntry Division’da yer alan sıradan insanların askerlere dönüşmesini göreceğimi belirtildi.

Oyun şu anda ön siparişe açılmış durumda. Oyunu ön sipariş ile satın alan oyuncular kapalı betaya giriş yapabilecek. Oyun ise 3 Kasım tarihinde satışa çıkacak.