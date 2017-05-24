Far Cry 5 Detayları Yayınlandı

Ubisoft’un en önemli serilerinden birisi olan Far Cry’ın 5. oyunu geçtiğimiz günlerde resmen duyurulmuştu. Far Cry 5 ile ilgili açıklama serinin resmi Twitter hesabından yapılmıştı.

Yeni oyun Far Cry Primal’den sonra çıkan ilk oyun olacak. Oyunun çıkması resmileşinde oyunla ilgili merak daha çok artmışken şirketten güzel bir haber geldi.

Merakla beklenen serinin kesinleşmesinin üzerinden bir hafta geçmişken Ubisoft Far Cry 5 ile ilgili bir görsel yayınlandı. Far Cry 5’in videosundan anlaşıldığı üzere oyunun hikayesi Amerika Birleşik Devletleri’nin Montana eyaletinde geçecek. Yayınlanan görselde oyunda yer alacak 7 karakter gözüküyor. Oyunda yer alacak ana kötü karakterle birlikte onun çılgın arkadaşlarının görüldüğü düşünülen görsel de bir de kadın karakter bulunuyor. Bu karakterin ise oyunla ilgili yayılan teorileri desteklediği düşünülüyor. Oyunla ilgili en önemli teori kadın karakterle aşk hikayesinin de bulunacağı olduğundan dolayı görseldeki kadın dikkat çekti. Görsel detaylı olarak incelendiğinde arka planda yer alan araçlar da oyunun modern zamanlarda geçeceğini işaret ediyor. Birkaç gün içerisinde yeni bir fragmanı da gelecek olan oyunun çıkış tarihi ise net değil.