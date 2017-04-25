Grand Theft Auto V’in Online Versiyonuna Retro Dokunuş

Grand Theft Auto ile beraber seri poligonale dönmeden önce oyunlar üzerinde yer alan kamera ile iki boyutlu olarak oynuyorduk.

Grand Theft Auto V’in yeni online modunda bu tarz bir eskiye dönüş yaşanıyor. GTA: Online’a gelen Tiny Racers güncellemesi ile oyuncular alana yukarıdan bakarak birbirleriyle yarışacak. 25 Nisan tarihinde yayınlanacak olan güncelleme görsel olarak Micro Machines, Monaco GP ya da Super Off-Road’a benziyor.

Bu Rockstar’ın GTA: Online’a gelen oyun modlarından sonuncusu. GTA V piyasaya çıkalı uzun zaman oldu ancak hala daha oyuncuların ilgisini üstünde tutmayı başarıyor.