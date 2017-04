Nintendo Bu Sene SNES Classic Edition Çıkarabilir

Nintendo geçtiğimiz günlerde NES Classic Edition satışlarının bitirileceğini açıklamıştı ve bu açıklamanın nedeni belli oldu.

Söylentilere göre Nintendo şimdi de SNES’in mini versiyonu üzerinde çalışıyor. SNES Classic Edition büyük ihtimalle bu yılın sonuna doğru satışa çıkacak. NES Classic’in üretimine devam edilmemesinin sebebinin firmanın yüksek talebe yetişememesinden kaynaklandığı söyleniyordu ancak asıl nedenin SNES olduğu ortaya çıktı.

NES Classic 1983 yılında piyasaya çıkan NES konsolunun küçük versiyonu olarak 2016 yılının Kasım ayında satışa çıkmıştı. Konsolun içerisinde Super Mario Bros. 1-3, Castlevania, Donkey Kong, Final Fantasy, Punh-Out!! ve Metroid’de dahil olmak üzere 30 oyun yer alıyordu.

Konsol satışa çıktıktan sonra tahmin edilemeyen bir talep ile karşı karşıya kaldı. Şirket Şubat ayında dünya çapında 1.5 milyon cihaz sattıklarını belirttmişti. Stoklar tükendikten sonra ise şirket gelen siparişlere yetişemediklerini belirterek özür diledi. Nisan ayı ise son siparişlerin alındığı ay oldu.

SNES Classic’te NES Classic gibi olabilir. Orijinal SNES’te Super Mario World, Chrono Trigger, Super Metroid, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past gibi bir sürü klasik oyun bulunuyordu.