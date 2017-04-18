Nintendo’nun Switch Konsolu’nun Satışları Başarılı Gidiyor

Nintendo’nun Wii konsolu en başarılı ürünlerinden birisiyken önceki konsolu Wii U şirket tarihindeki en kötü konsollardan birisi olabilir.

Nintendo yeni çıkardığı Switch ile beraber eski günlerine kavuşuyor gibi gözüküyor. Mart başında satışa çıkan konsol şu anda bütün ülkelerde satılmıyor ancak buna rağmen satışları oldukça yüksek. Her ne kadar şirket ilk başlarda stok problemi yaşasa da şu an işler son derece iyi gidiyor.

SuperData tarafından yayınlanan verilere göre 2.4 milyon adet Switch alıcılara kargolandı. Ayrıca SuperData, Switch satışlarının sene boyunca artacağını açıkladı. SuperData CEO’su Joost van Dreunen yaptığı açıklamada Switch’in satışlarının bekleneden yüksek olduğunu ve 2017 yılı içerisinde toplamda 7.2 milyon civarında Switch’in satılacağını beklediklerini açıkladı. Daha önce bu sene içerisinde 5 milyon Switch’in satılacağı tahmin ediliyordu.