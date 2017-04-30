Nintendo Yeni Oyun Konsolu Switch’in Satış Rakamlarını Açıkladı

Nintendo, 2016 finansal yılının son çeyreğine ait raporlarını açıkladı ve böylelikle Switch’in satış rakamları ortaya çıkmış oldu.

Nintendo’nun verilerine göre 3 Mart tarihinde satışa çıkan Switch Mart ayında 2.74 milyon adet sattı. Şirket Nisan ayında ise 2 milyon ade daha satış gerçekleştirdi. Bu finansal yılda 10 milyon adetin daha satması bekleniyor. Bu da demek oluyorki önümüzdeki yıl Nisan ayında satılan toplam Switch sayısı 13 milyon civarında olacak.

Ancak böyle bir öngörü çok doğru olmayabilir. Çünkü şirketin en popüler konsolu Wii ilk ayında bir sonraki en başarısız konsolu Wii U kadar satmıştı. Switch şu anda stoklarda zor bulunuyor. Şirket bunu konsolun beklenenden fazla satmasına bağlıyor.

Şirket bu finansal yılda 4.39 milyar dolar gelir elde ederken 264 milyon dolar kar etti. Gelir geçen yıla göre %3’lük bir düşüş gösterirken kar ise %11 düştü. Bu sürpriz bir veri değil ancak Switch’in çıkması ile beraber önümüzdeki yıl sadece Switch satışlarından 60 milyar yen kar ve 750 milyar yen gelir bekleniyor.