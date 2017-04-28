Sony PlayStation 4 En İyi Yılını Geride Bıraktı

Sony 31 Mart 2017 yılı itibariyle geride bıraktığı finansal yılda 20 milyon civarında PlayStation 4 satışı gerçekleştirdi.

Bu Sony’nin elde ettiği en iyi satış rakamı oldu. Toplamda satılan PlayStation 4 sayısı ise 60 milyonu geçti. Şirket geçen yıl Mayıs ayında 40, Aralık ayında ise 50 milyon PlayStation 4 sattığını açıklamıştı.

Şirketin oyun bölümü mükemmel bir şekilde ilerliyor. Bu yıl 1.21 milyar$ kar elde eden şirket 14.7 milyar$ gelir elde etti. Satışlar %6.3 artarken gelir %52.9 artış gösterdi. 2016 yılı PS 4 satışları için oldukça iyiydi. Şirket önümüzdeki finansal yılda da 18 milyon adet PlayStation 4 satması bekleniyor. 31 Mart 2018 yılında PlayStation 4 çıkalı dört yıl olacak ve oyun konsolu döngüsünde normal süreyi tamamlamış olacak.

PlayStation 2 dört yılda 71 milyon adet satmıştı. Daha sonraki 11 yılda ise 150 milyon adet sattı. PlayStation 4’ün PlayStation 2 seviyesine gelmesi biraz zor olabilir. PS 2’nin 2006 yılında 129$’dan satılması bu başarısını tetiklemişti.