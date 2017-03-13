Neffos’un Yeni Serisi Gelecek Ay Raflarda

TP-Link Neffos’un Yeni Serisi

Yakında Türkiye’de…

TP-Link’in akıllı telefon markası Neffos’un en yeni ve dikkat çeken serisi X1, Nisan ayı içinde Türkiye’de raflardaki yerini alacak. Geçen sene ilk modellerini Türkiye pazarına sunan ve ilgiyle karşılanan Neffos Nisan ayı içinde Türkiye’de satışa sunulacak olan Neffos X1, çift eğimli metalik arka kapağa sahip ve ince yapısı ile dikkat çekiyor.

TP-Link’in geçtiğimiz yıl satışa sunduğu akıllı telefon markası Neffos’un yeni serisi çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak. Neffos X1 serisi iki modelden oluşuyor ve ilk model olan X1 Nisan ayında, X1 Max ise Mayıs ayında Türkiye’de raflarda yerini alacak.

Neffos’un X1 serisi metalik arka kapağa sahip. X1 modelinde 5 inç, X1 Max modelinde ise 5.5 inç boyutunda ekran yer alıyor. İnce ve şık tasarımı ile dikkat çeken Neffos X1, çift eğimli arka kapağı sayesinde çok rahat tutuluyor. Neffos X1 Max, 2.75 mm gibi son derece ince kenara sahip.

Bulut grisi ve gündoğumu-altın olmak üzere iki kapak rengi ile satışa sunulacak olan Neffos X1 modelleri, fiyat/performans açısından uygun bir değerle pazarda yer alacak. Bu modelle ilgili daha fazla bilgiyi Neffos’un websitesinden edinebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtelim Neffos TP-Link’in 2015 yılında oluşturduğu akıllı telefon pazarı için özel olarak kurduğu markasıdır.

@HandeArpaligil