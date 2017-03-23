Zorlu koşullara dayanıklı, yüksek performanslı Panasonic Toughbook ve Toughpad’ler

Kurumsal mobil çözümlerini zorlu koşullarda yüksek performans özelliğiyle birleştiren Panasonic, yüksek korumalı ve dayanıklı Toughbook ve Toughpad’i tanıttı.

Avrasya’nın en önemli endüstri fuarı olma özelliği taşıyan ve bu yıl 16-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen WIN Eurasia Automation fuarı otomotiv, elektrik/elektronik, makine ve otomasyon sektörlerini bir araya getirdi. Panasonic etkinliğin 16 Mart’taki açılış gününde, üretim sektöründe çalışan profesyonellerin baş etmek zorunda kaldığı zorlu koşullara karşı geliştirdiği mobil çözümlerini tanıttı.

Panasonic’in 7 inç ekran boyutuna sahip tamamen dayanıklı Windows 10 Pro işletim sistemine sahip tableti Toughpad FZ-M1, üretim sektörü çalışanlarına yönelik tasarımı ile öne çıkıyor. Intel® Core™ m5-6Y57 vPro ve Intel® Atom™ x5-Z8550 işlemci olmak üzere iki farklı versiyona sahip cihaz yüksek performans ve verimli güç kullanımı sağlarken, yansıma önleyici katmana sahip WXGA (1200×800) çözünürlüklü ekran, her türlü aydınlatma koşulunda on parmak kapasitif dokunmatik ekran becerilerini sergileyebiliyor. Yalnızca 540g ağırlığında ve 18mm kalınlığındaki Toughpad FZ-M1, sahip olduğu yapılandırma girişleri ve bütünleşmiş iş genişletme modülü ile yüksek oranda esneklik sunuyor. 180 cm yükseklikten düşmelere karşı dayanıklılığı testlerle sabit olan Toughpad FZ-M1, toza ve suya karşı uluslararası IP65 direnç standartlarını karşılıyor ve -10 ila +50 derece arasındaki sıcaklık koşullarında verimli bir şekilde çalışabiliyor.



Intel® Core™ i5-6300U vPro işlemci (2.4GHz, 3MB Intel® Smart Cache ve DirectX 11 destekli Intel® HD 5500 grafiklere sahip Toughpad FZ-G1’in pil çalıştırma ömrü 14 saat. Windows 10 Pro Update işletim sistemine sahip Panasonic FZ-G1 tablet 10,1 inç ekran boyutuna sahip. İnce, hafif ve buna rağmen tamamen dayanıklı olan FZ-G1 büyük pil paketi seçeneği ve opsiyonel cihaz çalışır durumda pil değiştirme becerileriyle üretim sektörü için kesintisiz ve sorunsuz kullanım sunuyor. Toughpad FZ-G1, perakende ve üretim gibi sektörlerin yanı sıra sahada çok sayıda ekipleri bulunan mühendislik ve bakım odaklı ulaştırma, dağıtım, acil servisler, sigorta değerleme ve kamu hizmetleri gibi alanlarda mobil çalışan profesyoneller tarafından tercih ediliyor.

Panasonic Toughpad CF-20, gücünü yaşam ömrünün tamamında üstün performansı temin eden en yeni teknolojilerden alıyor. Intel® CoreTM m5-6Y57 vPro işlemci teknolojili ürün (4MB önbellek, 1.1GHz ila 2.8 GHz arası, Intel® Turbo Boost Teknolojisi), fansız tasarım, Intel® HD Graphics 515, 8GB RAM, 256GB SSD ve tam sürüm Windows 10 Pro işletim sistemi özellikleriyle performansın en üst seviyesini sağlıyor. Eldivenle kullanıma uygun dokunmatik ekran, özel amaçlar için üretilen Araç Montaj Haznesi ve Masaüstü Giriş Replikatörü ile Panasonic Toughbook CF-20 benzersiz bir mobil kurumsal araç haline geliyor. Altı farklı çalışma moduna sahip Panasonic Toughbook CF-20’nin çok çeşitli kurumsal kullanım alanları bulunuyor. Tablet, dizüstü bilgisayardan ayrılabiliyor. Dahili taşıma kulbunun kullanımıyla cihaz elde taşınabiliyor veya herhangi bir yere asılabiliyor.

@HandeArpaligil