10TB Seagate Dahili Diskler Raflarda

Seagate’in dahili disk lansmanı

Veri depolama çözümleri üreticisi Seagate, dahili disk portföyündeki tüm ürünlerinin kapasitelerini 10TB’a kadar arttırdığını duyurdu. Sahip olduğumuz dijital içeriğin boyutu her geçen gün biraz daha artıyor. Telefonumuzda, bilgisayarımızda, fotoğraf makinemizde kullanılan toplam depolama alanına bakarak bu artışı hissetmek mümkün.

Veri depolama çözümleri üreticisi Seagate de, bu artışı ve kişilerin, kurumların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettiği yeni 10TB’lık disklerini Türkiye’de satışa sundu.

Ürünlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Seagate Türkiye Yöneticisi İlknur Baydak; bilgisayarlar için BarraCuda ve FireCuda, NAS sistemleri için IronWolf, görüntüleme ve video kayıt sistemleri için de SkyHawk güvenlik disklerini içinde bulunduran Guardian Serisi’nin, farklı kullanım alanları göz önünde bulundurularak üretildiğini ifade etti.

Dünyadaki kurumsal verinin %60’ının Seagate disklerinde depolandığını açıklayan Baydak, bu sayede özellikle işletmelerin ihtiyaçlarını iyi analiz edebildiklerinin altını çizdi. 10TB’lık kapasiteye ulaşan yeni diskler sayesinde kişisel ve kurumsal dijital veriyi muhafaza etmenin ve yönetmenin kolaylaşacağını, yeni disklerin kapasitelerinin dışında, özelliklerinin ve hızının da bir avantaj oluşturacağını sözlerine ekledi. Veri depolama çözümleri üreticisi Seagate de, bu artışı ve kişilerin, kurumların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettiği yeni 10TB’lık disklerini Türkiye’de satışa sundu.Ürünlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Seagate Türkiye Yöneticisi İlknur Baydak; bilgisayarlar için BarraCuda ve FireCuda, NAS sistemleri için IronWolf, görüntüleme ve video kayıt sistemleri için de SkyHawk güvenlik disklerini içinde bulunduran Guardian Serisi’nin, farklı kullanım alanları göz önünde bulundurularak üretildiğini ifade etti.Dünyadaki kurumsal verinin %60’ının Seagate disklerinde depolandığını açıklayan Baydak, bu sayede özellikle işletmelerin ihtiyaçlarını iyi analiz edebildiklerinin altını çizdi. 10TB’lık kapasiteye ulaşan yeni diskler sayesinde kişisel ve kurumsal dijital veriyi muhafaza etmenin ve yönetmenin kolaylaşacağını, yeni disklerin kapasitelerinin dışında, özelliklerinin ve hızının da bir avantaj oluşturacağını sözlerine ekledi.

Dünya genelinde üretilen veri miktarının inanılmaz rakamlara ulaştığının altını çizen İlknur Baydak, veri depolama teknolojilerinin verinin hızına yetişmekte zorlandığını söyledi.

“2020 yılında 44ZB (ZettaBayt) veri yaratılacağını düşünüyoruz. Bu, iki yıl önce yaratılan verinin 10 katı büyüklüğünde. Mevcut kapasitelerle bu verinin yalnızca 9,9ZB’lık kısmı depolanabiliyor. Maalesef henüz her veriyi saklayamayacağımızın farkında değiliz. İşte bu yüzden hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara veri diyeti önermeye başladık.” diyen Baydak, yakın gelecekte özellikle kurumların bu diyet programını uygulamak zorunda kalacağını belirtti.

En basit veri kayıplarının dahi can sıkıcı olabildiğine değinen İlknur Baydak, Rescue+ adını verdikleri veri kurtarma hizmetinin bazı disklerde opsiyon olmaktan çıkarıp standart hale getirdiklerini açıkladı. Şuan için Seagate BarraCuda Pro ve IronWolf Pro diskleri için 2 yıl ücretsiz veri kurtarma hizmeti vereceklerini söyledi.

Bu hizmet sayesinde diskin içinde yer alan veriler mekanik bir arıza ya da herhangi bir kazaya karşın güvence altına alınmış olunacak. En basit veri kayıplarının dahi can sıkıcı olabildiğine değinen İlknur Baydak, Rescue+ adını verdikleri veri kurtarma hizmetinin bazı disklerde opsiyon olmaktan çıkarıp standart hale getirdiklerini açıkladı. Şuan için Seagate BarraCuda Pro ve IronWolf Pro diskleri için 2 yıl ücretsiz veri kurtarma hizmeti vereceklerini söyledi.Bu hizmet sayesinde diskin içinde yer alan veriler mekanik bir arıza ya da herhangi bir kazaya karşın güvence altına alınmış olunacak.

@HandeArpaligil