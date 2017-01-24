2016’da Tasarruf In Lüks Out Oldu

Lüks tüketim yerine tasarruf tercih edildi

Bankaların ortak platformu ve ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin inovasyon merkezi Bankalararası Kart Merkezi, 2016’da tasarruf yapıldığını paylaştı. Türkiye’de kartlı ödemeler ve nakitsiz toplum hedefine yönelik çalışmalar konusunda 2016 yılında yaşanan gelişmeleri, yapılan basın toplantısında değerlendirdi.

Değerlendirme toplantısında BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2016 yılında lüks tüketimin azaldığını ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak tasarrufa yöneldiğini belirtti. Canko, Türkiye’nin 2023 yılında nakitsiz toplum olma hedefinde temponun düşmediğini, nakitsiz yaşam, mobil ticaret ve finansal teknoloji girişimleri (Fintech’ler) başlıklarında Türkiye’nin sağlıklı büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye’de 2016 itibarıyla banka ve kredi kartları dâhil olmak üzere toplamda 176 milyon kart olduğunun altını çizen Dr. Soner Canko, bu kartların 58,8 milyonunun kredi kartı, 117 milyonunun banka kartı olduğunu vurguladı. Kart sayısı gelişiminde 2015’ten 2016’ya yüzde 3’lük artış olduğuna dikkat çeken Canko, “Avrupa’nın 1 numaralı kart pazarı olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ödemelerdeki kart kullanımının artışına dikkat çeken Dr. Soner Canko, “2016’da toplam kartlı ödemeler yüzde 12 büyüdü. 2015’te 526 milyar TL tutarında kartlı alışveriş yapılmıştı. 2016’da bu miktar yüzde 12 oranında artışla 587 milyar TL’ye çıktı” ifadelerini kullandı. Ticari kredi kartı ve banka kartları ile yapılan ödemelerdeki artış hızına da değinen Canko, “Ticari kredi kartı ve banka kartları ile yapılan ödemeler toplam kartlı ödemelere göre daha hızlı büyüyor. Ticari kredi kartı ödemeleri %17, banka kartı ödemeleri ise %34 büyüdü. Artık her 4 kartlı ödemeden 1’i banka kartları ile yapılıyor” dedi. BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko’nun paylaştığı verilere göre hane halkı harcamaları her geçen yıl daha fazla oranda kartla yapılıyor. 2014 ve 2015’te kartlı ödemelerin hane halkı harcamalarına oranı yüzde 37 iken, bu oran 2016’da yüzde 40’a yükselmiş bulunuyor. Türkiye’de kişi başı kartlı ödeme sayısının 10 yıllık bir zaman diliminde 3 katına yükseldiğini belirten Canko, buna karşın Türkiye’de hala gidilecek yol olduğunu belirterek, bugün potansiyel 34,7 milyon kredi kartı, 19,8 milyon banka kartı kullanıcısı bulunduğunu söyledi.

@HandeArpaligil