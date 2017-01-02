2016’da Türk Sinemasının Yüzü Güldü

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Türk Sinemasının Yükselişi

Geçen seneye baktığımızda 169 Türk filminin sinema seyircisiyle buluştuğunu ve Dağ 2 filminin Türk sinemasının en tercih edileni olduğunu söyleyebiliriz.

Adil Kullanım Kotası Müjdesi

DAĞ 2 filmi

Yılın son aylarında gösterime giren “Dağ 2” hem izleyici sayısında hem de yazılı basın da zirveye yerleşti. Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre, yazılı basında geçtiğimiz yıl boyunca sinemalarda gösterilen yerli filmler hakkında 30 binden fazla haberin yer aldığı tespit edildi. Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, 2016 yılında vizyona giren “Dağ 2” ve “Kardeşim Benim” in gişede gösterdiği performansla basında da çok konuşulmayı başardıkları ortaya çıktı.

@HandeArpaligil

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Kendisi 1999 yılından itibaren teknoloji sektörünün içinde bulunmaktadır. Değişik kademelerde yöneticilik yapmış ve birçok ünlü teknoloji markasının Türkiye'de yer almasında rol oynamıştır. Ürün yöneticiliği, ithalat, ihracat, direktörlük, koordinatörlük, teknoloji yönetimi, iş geliştirme gibi her noktadaki görevlerde bulunmuştur. Eylül 2016 tarihi itibariyle Silikon Vadisi' nde, "Editörlük ve Teknoloji Yorumculuğu" görevleriyle yer almaktadır.