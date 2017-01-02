2016’da Türk Sinemasının Yüzü Güldü

Türk Sinemasının Yükselişi

Geçen seneye baktığımızda 169 Türk filminin sinema seyircisiyle buluştuğunu ve Dağ 2 filminin Türk sinemasının en tercih edileni olduğunu söyleyebiliriz.

Yılın son aylarında gösterime giren “Dağ 2” hem izleyici sayısında hem de yazılı basın da zirveye yerleşti. Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre, yazılı basında geçtiğimiz yıl boyunca sinemalarda gösterilen yerli filmler hakkında 30 binden fazla haberin yer aldığı tespit edildi. Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, 2016 yılında vizyona giren “Dağ 2” ve “Kardeşim Benim” in gişede gösterdiği performansla basında da çok konuşulmayı başardıkları ortaya çıktı.

@HandeArpaligil