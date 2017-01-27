2017’de BT Harcamaları 22 Milyar Dolar

IDC, BT harcamaları ile ilgili verileri açıkladı

International Data Corporation (IDC), 2017 yılı içerisinde Türkiye’de gerçekleşecek BT harcamaları için 22,3 Milyar Amerikan Dolarına ulaşacağını açıkladı.

Microsoft Genel Merkezi’nde düzenlediği yıllık “IDC Öngörüleri” etkinliğinde, uluslararası teknoloji araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren firma, ülkenin önde gelen CIO’larıyla ve BİT tedarikçileri ile 2017 yatırım önceliklerini ve tartışmak üzere bir araya getirdi.

Dijital dönüşüm çalışmalarının ülkenin en fazla harcama yapan kurumlarında yavaşlayarak da olsa devam edeceğini belirten IDC Türkiye Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğulları, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle kısıtlanan BT bütçelerinin ortaya çıkardığı maliyet optimizasyonu ihtiyacı, yazılım ve BT hizmetleri etrafındaki harcamaları etkileyecek. Telekomünikasyon, finans, sağlık, eğitim ve perakende sektörlerinde ise altyapı harcamaları 2017’de ilerlemeye devam edecek.”

Sektör bazında bakıldığında ise IDC, sağlık, kamu hizmetleri ve ulaşım sektörlerinin harcamalarında 2017 yılında en yüksek büyüme oranlarını göreceğini beklerken, iletişim, finans, üretim ve kamunun yılın en büyük harcama yapanlar olacağı beklenmekte. Perakende sektörünü ise zorlu bir yıl beklemekte, karlılık endişesi yaşayan bazı piyasa oyuncularını, ya çalışan sayısını azaltarak, ya da şube sayısını düşürerek (veya her ikisini yaparak) operasyonlarını küçültmeye itti.

IDC’ye göre, 2017 yılı ve ötesi için beş kapsayıcı eğilim Türkiye’nin yatırımlarinı şekillendirecek.

Bulut teknolojileri 2017’de yeni bir uyum seviyesine yükselerek, tedarikçiler arasında artan rekabet, agresif fiyatlandırma, paket satış ve müşteri hizmetlerine neden olacak.

Büyük veri ve analitiğin tanımlayıcı olmasından ziyade doğası gereği daha çok öngörücü olacak. Bu da keşif ve araştırma, performans yönetimi ve operasyonel zeka alanları çevresinde yeni kullanıcı örneklerinin çıkmasını sağlayacak.

Sürdürülebilir güvenlik ülkenin CIO’larının karşı karşıya geleceği birinci zorluklardan biri olacak ve güvenlik çözümleri harcamalarının 2017 yılında 230 Milyon USD’lik çizgiyi aşacak.

Dijital dönüşüm çalışmaları itici güç olmaya devam edecek Türkiye’de, IDC araştırmasının verilerine göre kurumların yaklaşık %70’i bunu ya planlarına almış durumda ya da girişimlerini başlatmak üzere.

Akıllı Şehir girişimleri 2017’de daha pragmatik bir yaklaşımla ele alınacak, kamu kurum ve ortakları yenilikçi ulaşım, vatandaş işleri, ve acil cevap hizmetlerini mümkün kılarak, sakinlerinin hayatlarında gözle görülebilir iyileştirmeler yapacak.

@HandeArpaligil