2017 Kadın istihdamı İçin Önemli Fırsat

2017, kadın istihdamı için pozitif bir yıl olacak

Araştırmalara göre Türkiye’deki kadın yönetici oranı yüzde 20 civarında seyrediyor. Reed’in yönetici yerleştirmelerine göre orta ve üst düzey yönetici pozisyonları için kadın istihdamı 2017 yılında pozitif bir ivme kazanılacağını düşünülüyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) açıkladığı Çalışma Yaşamında Kadınlar: Eğilimler 2016 raporuna göre tüm dünyada kendi hesabına çalışan ve aile çalışanı durumunda olan 586 milyon kadın bulunuyor. Küresel olarak bakıldığında kadınlar toplam istihdamda yüzde 40’lık paya sahip. Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu 2016’ya göre ise Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 11.5’ten yüzde 14.2’ye yükseldi.

Günümüzde kadın – erkek eşitliğinden söz etmek için henüz erken olsa da özellikle son yıllarda şirketlerin tepe koltuklarında kadınları daha sık görmek mümkün. Bağımsız bir araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre Türkiye’de kadın yönetici oranı şu anda yüzde 20 civarında seyrediyor. Gelecek dönemlerde bu oranın artması hedefleniyor.

İŞKUR ve İLO’nun birlikte yapmış olduğu Kadın İstihdam Eylem planının verilerine göre istihdam edilen kadın istihdamının sektörlere göre ayrımları; yüzde 53 hizmet sektörü, yüzde 15 sanayi, yüzde 1 inşaat sektörü ve yüzde 31’i ise tarım sektörü olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle önyargılardan uzak, eşit çalışma fırsatları ve hakları sunularak kadınların hem nicelik hem de nitelik olarak işgücüne katılmalarını artırmak için işverenlere ve danışmanlık şirketlerine çok iş düşüyor.

Kayıt dışı çalışan kadınların yüzde 56,8 ücretsiz aile işçiliği yaptığını yüzde 57.3 ise ev işleriyle meşgul olduğunun belirtildiği raporun sonuçlarına bakıldığında esnek çalışma modelinin hem kadın istihdamının artırılması hem de kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir çözüm olacağı göze çarpıyor.

@HandeArpaligil