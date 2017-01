2017’nin şanslı Girişimleri

2017’de yatırım alabilecek şanslı girişimleri belirlendi

Her sene merakla beklenen Girişimcilik Zirvesi’nde 2017’de yatırım yapılacak en başarılı ve şanslı girişimleri Etohum açıkladı. Duyurulan girişimler; Motor-In, Urbansurf, Evdeki Yardımcım, Fosefi, Papirux, Taşeron Bankası, Fofomo, Bilemezsin, Go Maint Me, Botanalytics, Gymanya, StartupScore, Hoom, MyTrustedWill, Otomofis, LucySurvey ve Educain oldu.



Etohum tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi, 28 Ocak Cumartesi günü İTÜ Arı Teknokent ana sponsorluğunda İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Girişimcilik Zirvesi, 9. senesinde de binin üzerinde katılımcıyla gerçekleşti. Levent Erden, Timur Sırt, Melih Abuaf, Kerem Dündar gibi sektörlerinde öncü konuşmacıların da ağırlandığı zirvede, Etohum’a bu yıl başvuru yapan yaklaşık 5 binin üzerinde girişim arasından seçilen 17 girişim, 2017’de yatırım yapılacak en başarılı Etohum girişimleri olarak belirlendi.

23-25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Startup Turkey etkinliğinde yatırımcılarla buluşma şansı kazanan girişimciler, bu aşamadan sonra bir dizi mentorluk ve eğitim sürecini tamamlayacak, yatırımcılarla yüz yüze görüşmeler yaparak girişimlerini büyütmeye çalışacak. Farklı sektörleri içeren bu birbirinden ilginç girişimleri kısa kısa tanıyalım:

Motor-In: Motor-in, motosiklet kullanıcıları için sosyal bir platform ve yardım desteği sağlayan bir mobil uygulama.

Urbansurf: Urbansurf, seyahat edenlerin küçük gruplar halinde sosyalleşip deneyimlerini paylaşmasını sağlayan bir uygulama.

Evdeki Yardımcım: Evdeki Yardımcım, internet üzerinden gündelik ev temizlik hizmeti sağlayan bir platform. Ev tipine ve temizlik ihtiyaçlarına göre; kullanıcı istediği yer ve zamanda kolayca online sipariş verebiliyor; referanslı, mülakat ve deneme temizliklerinden geçmiş ekiplerden güvenilir, kaliteli hizmet alabiliyor.

Fosefi: Fosefi; fikir ve içerik sahiplerini, TV ve film endüstrisinden alıcılarla buluşturan dünyanın ilk online içerik pazaryeri. Fosefi, içeriklerin ve yeni içerik fikirlerinin yayın haklarının ticaretinin keşfedilmesine, alınıp satılmasına ve sponsor bulunmasına online ve global olarak imkan sağlıyor.

Papirux: Papirux, dokümanlar için bulut tabanlı ve kişi bazlı bir hafıza sistemi. Papriux ile kullanıcılar toplantı notları ve açıklamalarını, proje planlarını memolar şeklinde sistem üzerinde yayınlanabiliyor, uygun kişilerle paylaşabiliyor.

Taşeron Bankası: Taşeron Bankası, devletler tarafından ihale edilmiş projeleri alan müteahhitler için taşeron ekip ve taşeron firma bulabilmelerini sağlayan bir platform.

Fofomo: Fofomo, kullanıcıların bulundukları veya gitmek istedikleri şehirlerdeki canlı müzik etkinleri ve mekanları görebilmelerini ve takip edebilmelerini sağlayan bir mobil uygulama.

Bilemezsin: Bilemezsin, kullanıcıların hava durumundan magazine her şeyin üzerine bahis yapabilecekleri sosyal bahis platformu. Ekşisözlük eklentisi olarak 2012’de başlayan Bilemezsin, 2016’da mobil uygulama ve hızlı tüketim içerik web sitesi olarak yeniden açıldı.

Go Maint Me: Go Maint Me, tesislerin elektrik, su, asansör ve teknoloji ekipmanları gibi demirbaşların kayıtlarını ve bakım süreçlerini yöneten akıllı bir yazılım.

Botanalytics: Botanalytics, bot’lar için “conversational analytics” aracıdır. Messenger/Slack/Wechat/Kik gibi ürünlerin chatbot’ları üzerinden konuşmaların analizini yapıyor ve bağlılığını ölçümlüyor.

Gymanya: Gymanya ile kullanıcılar her zaman ve her yerde, spor ekipmanına ihtiyaç duymadan, belirlenen hedeflere göre antrenmanını yapabiliyor.

StartupScore: StartupScore yatırımcıların geleceğin büyük firmalarını bulma şanslarını arttırması ve startup kurucularının takımlarını doğru şekilde bulup başarı şanslarını arttıracak psikometrik ölçümler ve analizler sunuyor.

Hoom: Hoom, kullanıcıların kalacakları otellerdeki hizmetlerin, kendi mobil cihazları üzerinden aktif ve verimli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan bir mobil uygulama.

MyTrustedWill: MyTrustedWill kullanıcılarının ölümünden sonra bile sevdikleriyle iletişim halinde kalmasını sağlıyor.

Otomofis: Otomofis, işletmelerin bilgiye dayalı bütün süreçlerini tek bir platform aracılığıyla yönetmesine olanak sağlayan bir yazılım.

LucySurvey: Mesajlaşma servisleri ve sosyal medyayı kullanarak şirketlere müşterilerinin memnuniyetini artıracak geri bildirimler sağlayan bir platform.

Educain: Educain, öğrenciler ile öğretmenleri bir araya getiren bir sosyal ağ uygulaması.

