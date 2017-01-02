2017’nin Siber Tehdit İddiaları

Uzmanların 2017 siber tehdit kehanetleri

2017 gelmeden önce kehanetleri sıralandı bile. 2017 siber tehdit listesi uzmanlar tarafından belirlendi ve bazı iddialar bir hayli düşündürücü.

Araştırma birimi FortiGuard Labs’in 2017 için 6 kehanetini açıkladı. Bu tahminler, Fortinet araştırmacılarının yakın gelecekte ortaya çıkmasını bekledikleri siber suçları ve bu siber suçların global ekonomiye yönelik yaratabileceği potansiyel etkileri içeriyor:

Otomatik ve insan benzeri saldırılar daha akıllı savunma gerektirecek. Tehditler her geçen dün daha da akıllanıyor ve gittikçe daha fazla otomatikleşiyor. Önümüzdeki yıl “insan benzeri” zararlı yazılımlar görmeyi bekliyoruz. IoT üreticileri güvenlik açıklarından sorumlu tutulacak tüketiciler siber güvenlik korkusu nedeniyle bu ürünleri satın almakta tereddüt yaşayabilir. Saldırganlar, akıllı şehirlere baskılarını arttırmaya başlayacak. Akıllı şehirlerdeki güvenliği zayıf nesneleri kullanarak bu şehirlerdeki diğer nesnelere ulaşmaya çalışacak hacker’lar. 20 milyar IoT cihazı, buluta saldırılar açısından zincirin en zayıf halkası Bulut güvenliğinin en zayıf halkası mimarisi değil, aksine bulut kaynaklarına uzaktan erişim sağlayan milyonlarca cihazdır. Bu nedenle son kullanıcıların cihazlarındaki açıkları kullanan ve böylece bulut servis sağlayıcılarını daha etkili bir şekilde hedef alan saldırılarda artış bekliyoruz. Fidye yazılımlar zararlı yazılımlar için bir geçit açtı. Ünlüler, siyasiler ve büyük kurumlar gibi yüksek profile sahip hedeflere karşı çok daha güdümlü saldırılar bekliyoruz. Ayrıca bu alandaki otomatik saldırılar büyük bir fidye yazılım ekonomisi yaratacak. Teknoloji, siber güvenlik alanında yetenekli kişi eksikliğini kapatmalı Şu an siber güvenlik alanında yetenekli uzman sayısındaki eksiklik, global çapta dijital ekonomiye katılmaya hazırlanan kurum ve ülkelerin büyük bir risk altında olduğu anlamına gelmekte.

Tüm bunlara karşı önlem almak 2017 için yapılabilecek en iyi ve akıllıca hazırlık olur diyebiliriz.

@HandeArpaligil