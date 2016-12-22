2017’de işverenlerin Beklentileri Neler

İş arayanlar ve işverenlerin gelecek sene ile ilgili tahminleri

Senenin son günlerine yaklaşırken iş arayanlar ve işverenlerin gözü gelecek seneye çevrildi. Gelecek yılın iş hayatı ile ilgili beklentileri paylaşıyoruz.

2017 yılının ilk çeyreğinde istihdam pazarı faaliyetlerine ilişkin tahminlerde bulunmak üzere Türkiye’de 1.002 işverenle görüşmeler gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki işverenler istihdam hızının Ocak-Mart döneminde ılımlı bir seyir izlemesini ve önceki çeyreğe göre değişim kaydetmemesini bekliyor. İşverenlerin %14’ü istihdamda artış beklerken, %9’u azalma öngörüyor ve %75’i de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Verilerin mevsimsel dalgalanmalara izin verecek şekilde ayarlanmasının ardından Görünüm +%10’ü gösteriyor. Önceki çeyreğe göre değişiklik göstermeyen işe alım beklentileri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 puan geriliyor. 10 sektörün 9’unda ve beş coğrafi bölgenin hepsinde işverenler gelecek çeyrekte istihdam seviyelerinde artış öngörüyor. Beş sektörün ve dört bölgenin istihdam beklentileri 2016’nın dördüncü çeyreğine göre daha yüksek. Ancak dokuz sektörden ve beş bölgeden gelen istihdam beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğu için, genel görünüm geçen yılın aynı dönemine göre daha zayıf.

ManpowerGroup tarafından yapılan araştırma kapsamında yaklaşık 59 bin işverenle yapılan görüşmeler, dünya genelindeki iş arayanların 2017 yılı ilk üç ayında bazı fırsatları yakalayabileceğini gösterdi. Tüm dünyadaki istihdam piyasalarının büyük kısmında işe alım faaliyeti beklenirken çoğu görünüm üç ay öncesine ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmiyor veya iyileşiyor. İstihdam seviyelerinin43 ülkenin 40’ında 2017 yılı sonuna kadar farklı derecelerde artması bekleniyor. Araştırma bulguları, Brexit referandumu ile veya ABD’deki seçimlerin yarattığı belirsizliğin istihdam piyasasında önemli bir dalgalanmaya neden olamayacağını ortaya koyuyor. Bunun yerine işverenlerin, piyasa koşullarını dikkatle takip ederek iş gücünü ihtiyaçlarına göre belirlemeyi tercih ettiği görülüyor.

@HandeArpaligil