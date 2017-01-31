25. Yılını Kutlayan Casper’dan VIA A1

Sevgilinize Casper’dan VIA A1

Kuruluşunun 25. yılını kutlayan, Casper’dan Sevgililer Günü için en güzel armağanlardan biri olan VIA A1, beklentileri karşılamanın ötesine geçiyor.

VIA A1 akıllı telefonda ayrıca; Gorilla Glass 3 ekran teknolojisiyle sağlamlaştırılmış 5,5 inch FHD ekran, 64 GB gibi yüksek dahili hafıza kapasitesi, gerçek 4.5G bağlantı hızı, 8 Çekirdek ve 4 GB RAM sayesinde maksimum hız ve performansı, Parmak izi ile cihaz ve uygulama güvenliği seçenekleri, Dual pencere özelliği ile aynı anda iki uygulama kullanma imkanı veren özelleştirilmiş yazılımı ile oldukça farklılaşıyor.

Yazılımını keşfederken ise sürprizlere hazırlıklı olun, zira kışın eldivenle bile bu ürünü kullanabilecek, Çocuk Modu’na getirdiğiniz telefonunuzu güvenle çocuklarınıza emanet edebileceksiniz. Ayrıca zarif, köşeleri yuvarlatılmış kusursuz elmas kesim metal tasarımı ve altın rengi ile stil sahibi herkesin öncelikli tercih edeceği oldukça şık bir görünüme sahip.

Güzel fotoğraflar çekmeniz için hem yüksek kamera performansı, hem de cilt güzelleştirme gibi birçok çekim modu bulunan Casper VIA A1’de, ekran flaşı özelliği sayesinde az ışıkta bile harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu fotoğrafları istediğiniz gibi düzenleyebilir, on binlerce fotoğrafı da telefonunuzun hafızasında rahatlıkla saklayabilirsiniz. 128 GB ekstra hafıza kartı ile ise toplamda 192 GB olan telefonunuzun hafızası neredeyse bir bilgisayara eşdeğer oluyor.

@HandeArpaligil