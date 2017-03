30 iF Tasarım ödülü ile rekortmen Marka

LG, 2017 iF Tasarım ödüllerinde rekora imza attı

LG Electronics, Koreli bir şirket olarak mükemmellik alanında kazandığı tam 30 iF Tasarım ödülü ile yeni bir rekora imza attı. LG CordZero™ Canister kablosuz süpürgenin kazandığı iF Gold Ödülü’ne ek olarak, LG SIGNATURE OLED TV W, LG Gram, LG V20 ve LG Tone Bluetooth kulaklık gibi birçok LG ürünü de ödül almayı başardı.

iF Tasarım Ödülleri 60 yılı aşkın bir süredir dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olarak görülüyor. Almanya Uluslararası iF Tasarım Forumu GmbH tarafından düzenlenen etkinlikte, kaliteli ve iyi tasarımın belirlenmesi, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bununla birlikte halk arasında tasarım konusundaki farkındalığın arttırılması ve kullanıcıların hayatında oynadığı rolün vurgulanması da ana ilkeler olarak öne çıkıyor. Bu yıl düzenlenen yarışmaya ise 59 farklı ülkeden toplam 5 bin 500 ürün katıldı.

Bu sene düzenlenen iF Tasarım Ödüllerinde, LG CordZero kablosuz süpürgenin sunduğu rahatlık, konfor ve kullanım kolaylığı jüri üyeleri tarafından Gold Ödülü’ne layık görüldü. Dahası, LG’nin üstün premium SIGNATURE ürün serisinde yer alan dört ürünün her biri iF tarafından tasarım mükemmelliği alanında ödüllendirildi. Şık görünümü ve oldukça ince tasarımıyla LG SIGNATURE TV W ise, geçen yıl ödüllendirilen LG SIGNATURE buzdolabı, çamaşır makinesi, hava temizleyici ve OLED TV’nin ardından iF tarafından bu sene ödül alan ürünler arasında yer aldı.

LG SIGNATURE Gallery ise İletişim ve İç Mimarlık kategorilerinde ödül almaya hak kazandı. IFA 2016 kapsamında Berlin’de görücüye çıkan 140 metrekarelik bu özel sergi, premium cihazlar ve TV koleksiyonunun arkasındaki “Art of Essence” tasarım felsefesini vurgulamak üzere hayata geçirildi.

@HandeArpaligil