31 ödül Alan LG G6 Türkiye’ye Sürpriziyle Geliyor

LG G6, çok yakında sürpriz ön-satış kampanyasıyla Türkiye’de olacak

LG Electronics’in MWC 2017’de tanıttığı ve tam 31 ödül alan LG G6, Türkiye’de kullanıcıların karşısına muhteşem hediyelerle çıkmaya hazırlanıyor.

LG’nin eşsiz 18:9 görüntü oranı, ergonomik mükemmelliği, minimalist tasarımı ve üstün dayanıklılığıyla göz kamaştıran en yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G6; ‘Astro Black’, ‘Ice Platinum’ ve ‘Mystic White’ olmak üzere üç farklı rengi ile Türkiye’de çok yakında satışa çıkıyor. Kullanıcılar, detayları çok yakında daha da netleşecek ön satış kampanyası dahilinde telekom operatör satış kanallarında LG G6 ile birlikte sınırlı sayıdaki LG Minibeam (PH 150) projektöre sahip olma fırsatını yakalayacaklar.

LG Electronics Mobil İletişim Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, “LG Electronics Türkiye olarak, tek elle bile rahatlıkla kullanılabilen yeni ve şık tasarımı sayesinde Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tam 31 farklı ödül kazanan LG G6’yı, Türkiye’deki kullanıcılarımızla çok yakında buluşturacağız. LG G6 ön satış kampanyasıyla ilgili detaylar için LG’nin sosyal medya hesaplarını takipte kalın” şeklinde konuştu.

LG G6 Teknik Özellikler:

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 821 İşlemci

Ekran: 5.7-inç 18:9 QHD+ FullVision® Ekran (2880 x 1440 / 564ppi)

Hafıza: 4GB LPDDR4 RAM / 32GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

Kamera:

Ön 5MP Geniş (F2.2 / 100°)

Arka Çift: 13MP Geniş (F2.4 / 125°) / 13MP Standart OIS 2.0 (F1.8 / 71°)

Batarya: 3,300mAh (Sabit)

Işletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 148.9 x 71.9 x 7.9mm

Ağırlık: 163g

Ağ: LTE-A 3 Band CA

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Renk Seçenekleri: Platinyum/Beyaz/Siyah

Diğer: Su ve Toz Dayanıklılığı / Parmak İzi Sensörü / UX 6.0 / Dolby Vision™ / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / 32-bit Hi-Fi Quad DAC

@HandeArpaligil